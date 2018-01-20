Африн, Сирия, 20 января, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Боевые самолеты, принадлежащие Военно-воздушным силам (ВВС) Турции, нанесли удары по позициям сирийских курдов в районе Африна. Об этом сообщает сегодня, 20 января, агентство Anadolu.

Topwar.ru Турецкие ВВС

«В небе над приграничной с Сирией турецкой провинцией Хатай, в районах Рейханлы и Кырыкхан, видны самолеты ВВС Турции, — передает вещатель. — Вскоре после пересечения авиацией границы с Сирией, из Африна стали доносится звуки разрыва снарядов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции фактически начали наземную фазу операции против сирийских курдов в районе Африна.

По его словам, страны Запада должны осознать тот факт, что Анкара является их союзником, с которым нужно считаться и сотрудничать в регионе.

Читайте также: Эрдоган: Военная операция турецкой армии в сирийском Африне началась