Калуга, 20 января, 2018, 17:25 — ИА Регнум. В январе 2018 года в Калужской области наблюдается увеличение цен на плодоовощную продукцию, включая картофель — на 3,8%, рыбопродукты, молоко и молочную продукцию — на 1%, масло и жиры — на 0,9%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 0,6%, сыр, муку, напитки безалкогольные — на 0,5%, яйца — на 0,3%, кондитерские изделия, варенье, джем повидло, мед — на 0,2%, мясопродукты, консервы овощные, чай, кофе, соль, соус, специи и концентраты — на 0,1%. Об этом были проинформированы участники совместного заседания калужского регионального штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости, сообщает 20 января корреспондент ИА REGNUM.

skeeze Продукты питания

Так, в период с 10 по 17 января 2018 года в магазинах федеральных торговых сетей области отмечалось увеличение цен на рыбу мороженую — на 1,4%, сметану — на 0,4%, масло сливочное — на 1,4%, виноград — 12,3%, мандарины — на 1,8%, яйцо куриное — на 1,7%.

Между тем, по данным калужской областной статистики, индекс потребительских цен на продовольственные товары за декабрь 2017 года по отношению к ноябрю 2017 г. составил 100,5%, по отношению к декабрю 2016 г. — 101,7%.

Напомним, что в области, одновременно увеличились оптовые цены на бензин — на 1,7%, дизельное топливо — на 0,6%. Розничные цены пока существенно не изменились.

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