Калуга, 20 января, 2018, 17:11 — ИА Регнум. Калужским региональным Следственным комитетом расследуется уголовное дело в отношении гражданина Азербайджана, подозреваемого в половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Согласно материалам уголовного дела, 8 января 15-летняя жительница одного из населенных пунктов Жуковского района не вернулась домой. Родители обратились с заявлением в правоохранительные органы. На следующий день девушка была обнаружена в квартире 25-летнего мужчины.

Следователю подросток сообщила, что познакомилась с мужчиной около 1 месяца назад в социальных сетях, а 8 января по его предложению вступила с ним в половую связь. Во время знакомства девушка сообщила «кавалеру» свой возраст, в свою очередь он «омолодил» себя на 5 лет.

Подозреваемый задержан, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ.

Ранее уроженец г. Баку уже привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа, освободился из мест лишения свободы в конце 2017 года. За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.