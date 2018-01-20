Калуга, 20 января, 2018, 17:04 — ИА Регнум. Калужские судебные приставы взыскали с крупного предприятия региона задолженность по трём штрафам в размере 900 тысяч рублей за парковку в Москве на территории, занятой зелёными насаждениями. Об этом 20 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Petr Magera Парковка

По ее словам, в конце лета и осенью 2017 года представитель одного из калужских предприятий, находясь в московской командировке, допустил административные правонарушения.

Калужанин парковался на служебном автотранспорте на «зелёных зонах», за что предприятие, где он работает и получило соответствующее наказание — три штрафа по 300 тысяч рублей, как юридическое лицо.

В декабре 2017 года документы поступили на исполнение в отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов по городу Калуге УФССП России по Калужской области. И хотя представители юридического лица были уведомлены о том, что в отношении предприятия возбуждены исполнительные производства, в точности знали о сумме долга, но проигнорировали данный факт.

По истечению срока, предусмотренного для добровольного исполнения, судебный пристав вынес постановления о взыскании с предприятия исполнительского сбора, который составил в общей сложности 63 тысячи рублей.

«В итоге 900 тысяч рублей задолженности по административным штрафам за парковку на «зелёных зонах» столицы, а также 63 тысячи рублей исполнительского сбора были списаны с банковского счета предприятия,» — сказала Скакун.