Киев, 20 января, 2018, 16:31 — ИА Регнум. В центре Киева совершено нападение на 23-летнего гражданина Великобритании. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

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ЧП произошло в субботу, 20 января, на ул. Трехсвятительской, 13.

Молодой человек, который прибыл в столицу на два дня, сдал съемную квартиру и с чемоданом вышел на улицу, чтобы прогуляться по городу перед отлетом. Иностранного гражданина атаковали трое неизвестных напротив Михайловского собора.

«Сначала они (злоумышленники) начали бросаться снежками, толкнули ногой чемодан, а потом повалили и стали избивать», — передает вещатель.

Отмечается, что молодого человека нашла прохожая, которая помогла ему дойти до полиции и написать заявление.

В настоящее время ведется поиск злоумышленников.

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