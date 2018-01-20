Пермь, 20 января, 2018, 16:13 — ИА Регнум. Пожар произошел в жилом пятиэтажном доме в Индустриальном районе Перми. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Пермскому краю.

Tammy Sue Пожар

ЧП произошло в субботу, 20 января, на улице Снайперов. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Из горящего здания были эвакуированы около 20 человек.

«В 07:22 мск поступило сообщение о загорании квартиры по адресу: г. Пермь, ул. Снайперов, — говорится в сообщении. — (…) Локализация — 07:43 мск. Ликвидация горения — 07:57 мск».

В настоящее время устанавливаются ущерб и причины ЧП.

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