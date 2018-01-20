Эрдоган: Военная операция турецкой армии в сирийском Африне началась
Анкара, 20 января, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия фактически начала наземную фазу операции против сирийских курдов в районе сирийского населенного пункта в Африне. Об этом сегодня, 20 января, сообщает агентство Anadolu.
Эрдоган подчеркнул, что страны Запада должны осознать тот факт, что Турция является их союзником, с которым нужно считаться и сотрудничать в регионе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый виток конфликта в Сирии начался после того, как США заявили, что создадут из сирийских курдов 30-тысячную «пограничную армию», которая будет держать территории на севере Сирии, не подконтрольные сирийскому правительству.
Власти Турции восприняли это заявление в штыки и заявили, что разобьют любую курдскую армию, так как это угрожает турецкой национальной безопасности. В Турции любую курдскую организацию считают террористической и правительство ведет активные боевые действия против турецких курдов, проживающих на юго-востоке страны в сопредельных с Сирией провинциях.
Перейдя от слов к делу, турецкое руководство сосредоточило в провинции Хотай, расположенной рядом с сирийской провинцией Алеппо, крупную войсковую группировку. Вскоре крупнокалиберная турецкая артиллерия начала массированные обстрелы позиций сирийских курдов в районе населенного пункта Африн.
Сегодня появились сообщения о том, что турецкий спецназ уже действует на сирийской территории и вступил в боестолкновения с отрядами курдов. Сообщалось о четырёх погибших турецких спецназовцах.