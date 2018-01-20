Анкара, 20 января, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия фактически начала наземную фазу операции против сирийских курдов в районе сирийского населенного пункта в Африне. Об этом сегодня, 20 января, сообщает агентство Anadolu.

(сс) Mass Communication Specialist 1st Class Steven Harbour Турецкие солдаты отдыхают

Эрдоган подчеркнул, что страны Запада должны осознать тот факт, что Турция является их союзником, с которым нужно считаться и сотрудничать в регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый виток конфликта в Сирии начался после того, как США заявили, что создадут из сирийских курдов 30-тысячную «пограничную армию», которая будет держать территории на севере Сирии, не подконтрольные сирийскому правительству.

Власти Турции восприняли это заявление в штыки и заявили, что разобьют любую курдскую армию, так как это угрожает турецкой национальной безопасности. В Турции любую курдскую организацию считают террористической и правительство ведет активные боевые действия против турецких курдов, проживающих на юго-востоке страны в сопредельных с Сирией провинциях.

Перейдя от слов к делу, турецкое руководство сосредоточило в провинции Хотай, расположенной рядом с сирийской провинцией Алеппо, крупную войсковую группировку. Вскоре крупнокалиберная турецкая артиллерия начала массированные обстрелы позиций сирийских курдов в районе населенного пункта Африн.

Сегодня появились сообщения о том, что турецкий спецназ уже действует на сирийской территории и вступил в боестолкновения с отрядами курдов. Сообщалось о четырёх погибших турецких спецназовцах.