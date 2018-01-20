Мельбурн, Австралия, 20 января, 2018, 13:54 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

Andrew Campbell Новак Джокович

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 21 минуту, завершилась со счётом 6:2, 6:3, 6:3 в пользу Джоковича.

Серб два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету испанца три эйса и три ошибки на подаче.

В четвёртом круге Джокович сыграет с южнокорейским теннисистом Чон Хёном, который обыграл немца Александра Зверева.

Australian Open-2018. Мужчины. Третий круг.

Новак Джокович (Сербия) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 6:2, 6:3, 6:3.

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