Киев, 20 января, 2018, 13:19 — ИА Регнум. Украина уже в середине 2018 года вполне может прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом. Об этом заявил в интервью изданию «Украинские новости» заместитель главы Банка Украины Дмитрий Сологуб, опубликованном сегодня, 20 января.

Александр Горбаруков ИА REGNUM МВФ и Украина

Сологуб заявил, что если Украина до конца июля 2018 года не получит очередной транш финансовой помощи от МВФ, то сотрудничество с этой международной организацией будет фактически свернуто.

«Учитывая политический цикл, отсутствие решения по траншу МВФ до конца второго квартала будет свидетельствовать о том, что текущая программа EFF с высокой вероятностью уже не возобновится», — отметил зампред украинского Центробанка.

Также он пояснил, что получить очередной транш от МВФ Украина может только в том случае, если проведет «кучу непопулярных реформ».

«Если теоретически украинское правительство за два месяца до выборов захочет принять кучу непопулярных реформ, то оно деньги получит. Но вопрос в том, что вероятность этого низкая», — пояснил Сологуб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года, экономика этой страны покатилась в пропасть и перспектив её восстановления не видно. Запад, инспирировавший этот государственный переворот, обеспечил Украине финансовую помощь по линии МВФ, чтобы страна совсем не развалилась на части.

В итоге Украине была выделена кабальная программа «финансовой помощи», в рамках которой этой стране будет выделено $17,1 млрд в виде долгосрочных кредитов, которые Украина потом будет отдавать много лет. За три года Киев получил $8,5 млрд из этой суммы.

Кредиты выдаются не просто так, а при условии проведения на Украине разрушительных либеральных реформ, которые бросают большинство граждан в нищету и окончательно добивают остатки украинской экономики, превращая её в западную колонию.

В 2017 года МВФ выделил Украине 1 млрд в рамках программы, а ещё один транш был перенесён на 2018 год при условии выполнения требований МВФ по реформам. Именно об этих реформах и говорит Сологуб. Украинские власти проводить их не хотят и не могут.