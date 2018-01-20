Зампред Банка Украины: Сотрудничество с МВФ может быть прервано в 2018 году
Киев, 20 января, 2018, 13:19 — ИА Регнум. Украина уже в середине 2018 года вполне может прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом. Об этом заявил в интервью изданию «Украинские новости» заместитель главы Банка Украины Дмитрий Сологуб, опубликованном сегодня, 20 января.
Сологуб заявил, что если Украина до конца июля 2018 года не получит очередной транш финансовой помощи от МВФ, то сотрудничество с этой международной организацией будет фактически свернуто.
«Учитывая политический цикл, отсутствие решения по траншу МВФ до конца второго квартала будет свидетельствовать о том, что текущая программа EFF с высокой вероятностью уже не возобновится», — отметил зампред украинского Центробанка.
Также он пояснил, что получить очередной транш от МВФ Украина может только в том случае, если проведет «кучу непопулярных реформ».
«Если теоретически украинское правительство за два месяца до выборов захочет принять кучу непопулярных реформ, то оно деньги получит. Но вопрос в том, что вероятность этого низкая», — пояснил Сологуб.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года, экономика этой страны покатилась в пропасть и перспектив её восстановления не видно. Запад, инспирировавший этот государственный переворот, обеспечил Украине финансовую помощь по линии МВФ, чтобы страна совсем не развалилась на части.
В итоге Украине была выделена кабальная программа «финансовой помощи», в рамках которой этой стране будет выделено $17,1 млрд в виде долгосрочных кредитов, которые Украина потом будет отдавать много лет. За три года Киев получил $8,5 млрд из этой суммы.
Кредиты выдаются не просто так, а при условии проведения на Украине разрушительных либеральных реформ, которые бросают большинство граждан в нищету и окончательно добивают остатки украинской экономики, превращая её в западную колонию.
В 2017 года МВФ выделил Украине 1 млрд в рамках программы, а ещё один транш был перенесён на 2018 год при условии выполнения требований МВФ по реформам. Именно об этих реформах и говорит Сологуб. Украинские власти проводить их не хотят и не могут.