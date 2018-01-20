Пекин, 20 января, 2018, 12:56 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики обвинило военно-морские силы США в нарушении границы китайских территориальных вод у острова Хуанянь в Южно-Китайском море. Соответствующее заявление распространила сегодня, 20 января, пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

(сс) U.S. Navy photo by Chief Photographer's Mate Todd P. Cichonowicz Флот США

Сообщается, что вечером 17 января эсминец ВМС США без разрешения вошел в территориальные воды КНР в 12 морских милях от острова Хуанянь.

«Китайские ВМС в соответствии с законом произвели в отношении американского судна проверку «свой-чужой» и сделали предупреждение, чтобы он покинул соответствующие воды», — сказано в заявлении МИД Китая.

Действия американского эсминца подрывают суверенитет и интересы безопасности Китая, подчеркнули в МИД КНР. Кроме того, американцы в очередной раз грубо нарушили международное право.