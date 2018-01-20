Мельбурн, Австралия, 20 января, 2018, 12:52 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла немке Анжелике Кербер в третьем круге Australian Open.

Теннис

Встреча, продолжавшаяся 1 час 4 минуты, завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу Кербер.

Российская теннисистка один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов.

В матче четвёртого круга Кербер встретится с победительницей матча между польской теннисисткой Агнешкой Радваньской и представительницей Тайбэя Се Шувай.

Australian Open-2018. Женщины. Третий круг.

Анжелика Кербер (Латвия) — Мария Шарапова (Россия) — 6:1, 6:3.

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