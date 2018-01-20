Санкт-Петербург, 20 января, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Министерство природных ресурсов России озвучило условия для старта рекультивации полигона «Красный Бор» — токсичного хранилища 2 млн промышленных отходов в Тосненском районе Ленобласти. Для этого земли полигона должны перейти от Ленинградской области в собственность Санкт-Петербурга.

Infoeco.ru Полигон Красный Бор

Как сообщает «Коммерсант», в конце 2017 года состоялось закрытое совещание в Министерстве природы РФ, на котором присутствовали представители профильных государственных ведомств, петербургской администрации и дирекция полигона.

По словам представителей Минприроды, первичным шагом к изменению ситуации с опасным могильником должна стать передача земель полигона в собственность Петербурга. Сейчас территория принадлежит местному управлению Росимущества Ленинградской области. Смена собственника необходима для начала софинансирования проекта рекультивации из федерального бюджета.

По словам Владимира Бурматова, главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, статья о полигоне «Красный Бор» может быть внесена в расходы федерального бюджета уже на 2019 год. Однако для этого должна быть утверждена «дорожная карта» рекультивации, которой занимается администрация Петербурга.

«Тогда будет решаться, будет ли это ФЦП или субсидирование, будет ли полигон фигурировать в бюджете отдельной строкой или в составе программы ликвидации 40 аналогичных свалок по стране», — пояснил Бурматов.

По информации комитета по природопользованию Санкт-Петербурга, вопрос передачи земель в данный момент прорабатывается. После этого нужно будет оформить заявку на включение в реестр объектов накопленного вреда Министерства природных ресурсов, к которому полигон — экологическая угроза Финского залива — до сих пор не относится.

«Здесь речь идет не об ответственности, просто есть хозяйственные моменты, которые надо решать, — комментирует директора предприятия «Полигон «Красный Бор» Алексей Трутнев. — Рекультивация планируется, говорят, деньги будут. Окончательно всё станет понятно, когда полигон включат в реестр и будут верстать бюджет».

Еще одним важным моментом станет смена организационно-правовой формы полигона «Красный Бор». Напомним, решение властей Петербурга преобразовать унитарное предприятие в казенное учреждение было озвучено еще в марте 2016 года. Это позволит решить многие вопросы бюрократического характера и полностью передать опасную территорию в ведомство администрации города.

В 2018 году на содержание территории полигона из бюджета Санкт-Петербурга будет выделено 206,5 млн рублей. Помимо рядовых безаварийных работ средства пойдут на ликвидацию кредиторской задолженности предприятия «Полигон «Красный Бор».

В петербургском комитете по природопользованию корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что считают справедливым участие федеральных средств в решении проблемы полигона. Отходы, которые лежат на этой территории, производились в разных регионах, а значит, токсичное хранилище — проблема не только Петербурга, но и всей России.

Полигон «Красный Бор» — это территория в 73 га в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с хранящимися в них отходами четырех классов опасности. Всего карт 65, пять из них на данный момент действуют и находятся под открытым небом. Уровень воды в картах меняется за счет выпадения и испарения осадков. Исполняя запреты суда, полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн накопленных отходов.