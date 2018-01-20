Мельбурн, Австралия, 20 января, 2018, 12:08 — ИА Регнум. Южнокорейский теннисист Чон Хён одержал победу над представителем Германии Александром Зверевымв матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

Diliff Чон Хён

Встреча, продолжавшаяся 3 часа 22 минуты, завершилась со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 2:6, 6:3, 6:0 в пользу Хёна.

Кореец реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника три выигранных брейка.

В третьем круге Хён сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом.

Australian Open-2018. Мужчины. Третий круг.

Чон Хён (Южная Корея) — Александр Зверев (Германия) — 5:7, 7:6 (7:3), 2:6, 6:3, 6:0.

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