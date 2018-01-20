Улан-Удэ, 20 января, 2018, 11:47 — ИА Регнум. Одна из пострадавших школьниц при нападении на школу в Улан-Удэ впала в кому. Об этом сегодня, 20 января, сообщил журналистам министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.

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Он сообщил, что медики оценивает состояние девочки как крайне тяжелое, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. В Улан-Удэ прибыли медицинские специалисты из Санкт-Петербурга, которые помогут своим коллегами из Бурятии.

Также Самбуев рассказал, что состояние нападавшего, которому так же потребовалась госпитализация, оценивается медиками, как тяжелое. Ему была сделана операция.

Кроме того, медики провели микрохирургическую операцию на кисти ещё одной пострадавшей школьницы. По его словам, в дальнейшем некоторым пострадавшим потребуются пластические операции, которые будут проводиться за счет бюджета.

Ранее стало известно, что в Улан-Удэ также прибыли медики из Москвы, в частности, нейро‑ и микрохирурги, а также анестезиологи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 19 января ученик 9 класса школы №5 в Улан-Удэ пришел в учебное заведение и напал с топором на учеников 7-го класса, а также осуществил поджог учебного помещения. Затем нападавший попытался скрыться и покончить жизнь самоубийством.

В результатет нападения пострадали семь человек. в том числе учительница и сам нападавший. Возбуждено уголовное дело.