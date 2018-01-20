Питтсбург, США, 20 января, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин получил штраф в размере $5 тыс. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Малкин оштрафован за то, что ударил нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Дастина Брауна клюшкой между ног. Судья этого не заметил, и Малкин не получил наказания во время матча.

Эпизод произошёл в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Лос-Анжделесом», в котором «Пингвинз» одержали победу со счётом 3:1.

Малкин в этом матче забил гол и отдал результативную передачу.

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