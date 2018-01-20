Вашингтон, 20 января, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Лидер республиканцев в сенате Конгресса США Митч Макконнел (Кентукки) возложил на Демократическую партию вину за то, что американское правительство вынуждено было приостановить свою работу из-за отсутствия финансирования, вызванного тем, что федеральный бюджет до сих пор не принят. Об этом он заявил журналистам сегодня, 20 января.

DonkeyHotey Республиканцы и демократы

Сенатор Макконнел заявил, что демократы и никто другой виноваты в провале законопроекта о временном финансировании правительственных учреждений.

Напомним, сенат Конгресса США не смог принять законопроект о временном финансировании, так как демократы потребовали внесения во временный бюджет мер по поддержке иммиграции, против которых активно выступают республиканцы и Белый дом.

Макконнел подчеркнул, что несмотря на столь неконструктивное поведение демократов, он все равно готов к новым переговорам с целью найти выход из сложившегося положения.

«То, что мы сейчас увидели, — это циничное решение демократов в сенате забыть о миллионах американцев в угоду безответственных политических выгод», — сказал сенатор Макконнел.

Он добавил, что закрытие ведомств можно было предотвратить на 100%, однако теперь это неминуемо.

«…И все из-за того, что демократы высказались против законопроекта о финансировании, в котором нет ничего, что бы было для них неприемлемо», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобная ситуация, при которой финансирование государственных учреждений США было прекращено не происходила с 2013 года. При этом сама по себе такая ситуация не является чем-то экстраординарным и периодически происходит.

Обычно приостановка работы правительства США возникает, когда Конгрессу не удаётся согласовать финансирование деятельности государственных органов. На время приостановления некритичные органы закрываются, а сотни тысяч их работников отправляются в неоплачиваемый отпуск. Обычно приостановление не относится к важнейшим организациям и ведомствам, жизненно важным для обеспечения безопасности государства, таким как армия. Однако из-за того, что расходы бюджета устанавливаются решением Конгресса, возможна остановка финансирования и работы любой государственной организации.

Некоторые федеральные службы могут продолжать деятельность какое-то время после введения приостановки, например, Национальная метеорологическая служба, армия, службы управления воздушным движением, исправительные учреждения.