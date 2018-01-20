Вашингтон, 20 января, 2018, 10:47 — ИА Регнум. «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась серией буллитов со счётом 2:3.

dbking Александр Овечкин

Во втором периоде «Монреаль» открыл счёт благодаря голу Макса Пачьоретти. «Вашингтон» сравнял счёт, отличился защитник Джон Карлсон после передач Александра Овечкина и Евгения Кузнецова.

В третьем периоде хоккеисты «Монреаля» сумели забросить две шайбы. Отличились Пол Байрон и Макс Пачьоретти, оформивший дубль.

«Вашингтон» смог ответить заброшенной шайбой за минуту до конца третьего периода после того, как снял вратаря. Гол забил Ларс Эллер, результативную передачу записал на свой счёт Дмитрий Орлов.

Отметим, что Александр Овечкин в этом матче набрал 50-е результативное очко в текущем сезоне. Всего на его счету 28 голов и 22 голевых паса.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает пятое место в турнирной таблице НХЛ, в его активе 60 очков после 47 матчей. «Монреаль» находится на 25-й строчке с 44 очками после 46 игр.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — 2:3 (0:0, 1:1, 1:2).

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