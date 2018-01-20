Мельбурн, Австралия, 20 января, 2018, 10:30 — ИА Регнум. Первая ракетка мира румынка Симона Халеп обыграла американку Лорен Дэвис в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

NAPARAZZI Симона Халеп

Встреча, продолжавшаяся 3 часа 44 минуты, завершилась со счётом 4:6, 6:4, 15:13 в пользу Халеп.

В третьем сете румынская теннисистка трижды подавала на матч — при счёте 5:4, 6:5 и 8:7, однако американка три раза сумела отыграться. При счёте 13:13 Халеп сумела взять подачу соперницы и в следующем гейме подать на матч с четвёртой попытки.

Отметим, что при счёте 11:10 Дэвис имела тройной матчбол на подаче Халеп, но первая ракетка мира смогла отыграться и выиграть гейм.

Халеп четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 из 22 брейк-пойнтов. На счету её соперницы семь ошибок на подаче и 6 из 16 выигранных брейков.

В четвёртом круге Халеп сыграет с победительницей матча между японкой Наоми Осака и австралийкой Эшли Барти

Australian Open-2018. Женщины. Третий круг.

Симона Халеп (Румыния) — Лорен Дэвис (США) — 4:6, 6:4, 15:13.