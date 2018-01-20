Вашингтон, 20 января, 2018, 10:01 — ИА Регнум. Администрация американской сети микроблогов Twitter выявила и заблокировала более тысячи аккаунтов, связанных с Агентством интернет-исследований (IRA), которое якобы запускало «автоматизированные аккаунты» для публикации контента о президентских выборах в США 2016 года. Об этом накануне, 19 января, сообщает пресс-служба Twitter.

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«Мы обнаружили дополнительные 1062 аккаунта, связанные с Агентством интернет-исследований», — сказано в сообщении.

Уточняется, что все эти аккаунты были заблокированы.

Кроме того, администрация отчиталась, что за все время проверок по «российскому вмешательству» в выборы в США были выявлены и заблокированы 3,8 тысячи связанных с IRA аккаунтов, которые опубликовали 175,9 тысячи твитов. При этом только 8,4% сообщений были как-то связаны с выборами.

Напомним, кампанию по выявлению аккаунтов «связанных с Россией» администрация Twitter начала на волне массовой истерии в среде американских политиков на тему «вмешательства России» в выборы президента. И хотя никаких доказательств того, что такое вмешательстве действительно имело место, до сих пор нет, американские власти активно принимают все новые и новые санкции против России.

Twitter уже отчитался перед Конгрессом США о выявлении 50,3 тыс. аккаунтов, которые якобы связаны с Россией и которые в автоматическом режиме публиковали контент о выборах.

Также администрация Twitter разослала письма 677,8 тыс. граждан США, которые были подписаны на эти аккаунты поделились их публикациями или поставили отметку «нравится». Что именно было сказано в таких письмах не уточняется.