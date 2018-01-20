Нью-Йорк, США, 20 января, 2018, 09:46 — ИА Регнум. Власти Казахстана предлагают перенести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе в Астану если противоборствующие стороны согласны на это. Об этом накануне, 19 января, заявил журналистам постоянный представитель Казахстана при Организации Объединённых Наций Кайрат Умаров.

Akorda.kz Нурсултан Назарбаев и Дональд Трамп

Напомним, вопрос о возможном переносе переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска в Астану был затронут на переговорах президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в Вашингтоне 16 января.

Назарбаев заявил, что нынешний Минский процесс явно застопорился и нуждается в некотором обновлении. При этом, по словам казахстанского лидера, идею переноса переговоров из Минска предложил Трамп.

«Возможно, нужно начать заново, это можно сделать в Астане или в любом другом месте, которое будет комфортно для участников. Идея в том, чтобы выйти из тупика, попытаться продвинуться в этом вопросе», — пояснил Умаров.

Стоит отметить, что переговоры в Минске по реализации Минских соглашений фактически никогда и не сдвигались с мертвой точки. Но происходило это не потому, что в белорусской столице плохая погода или неблагоприятный климат, а из-за нежелания украинских властей выполнять неудобные для них соглашения, под которыми они вынуждены были подписаться, потерпев поражение в Донбассе.

Киев неоднократно прямо заявлял, что воспринимает Минские соглашение исключительно как передышку для перегруппировки и наращивания сил украинской армии. Выполнять Минские соглашения украинские власти никогда не собирались.