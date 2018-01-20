Вашингтон, 20 января, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп вполне может встретиться с президентом Украины Петром Порошенко «на полях» Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария). Об этом накануне, 19 января, сообщает пресс-служба Белого дома.

President.gov.ua Пётр Порошенко и Дональд Трамп

Сообщается, что в планах американского лидера по участию в экономическом форуме в Давосе не значится встреча с украинским президентом Порошенко. Однако такая встреча вполне может состояться в рамках одного из мероприятий форума.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Порошенко и Трамп обязательно проведут переговоры в Давосе. По словам главы украинского МИД, всего у Порошенко запланировано 20 встреч в Давосе.

Пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс ранее заявила, что президент США едет в Давос для укрепления американской экономической политики.

«Президент приветствует возможность укрепить программу «Америка прежде всего» в рамках общения с мировыми лидерами. В этом году на Всемирном экономическом форуме он намерен продвигать политику по укреплению позиций американского бизнеса, индустрии и американских рабочих», — рассказала Сандерс.

Российскую делегацию в Давосе возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович.