Вашингтон, 20 января, 2018, 06:23 — ИА Регнум. США готовы продать Бельгии 34 новейших многоцелевых истребителя 5-го поколения F-35. Потенциальную сделку на $6,53 млрд одобрило американское внешнеполитическое ведомство, сообщило управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

U.S. Department of Defense Истребители F-35

Уведомление о возможной сделке Госдепартамент направил в Конгресс США. Конгрессмены могут изучать контракт в течение 30 дней, после чего они вправе отказать в завершении сделки. Проще говоря, назвать договор окончательным пока нельзя.

Бельгийская сторона рассчитывает приобрести не только самолеты, но также средства радиоэлектронной борьбы, системы управления и связи для них, оружейные системы и другое оборудование. В оборонном ведомстве США сделку называют соответствующей внешнеполитическим интересам.

Поставка Бельгии истребителей позволит укрепить безопасность страны-партнера. Это пойдет на пользу политической и экономической обстановке в Западной Европе, пояснили в Пентагоне.

Так, поступившие в распоряжение Брюсселя F-35 позволят «сдерживать агрессию в регионе» и более эффективно сотрудничать с американскими военными. В Вашингтоне заверяют, что возможная покупка Бельгией истребителей не отразится сколь-нибудь заметно на балансе сил в Европе.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 января президент США Дональд Трамп и премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг договорились о поставках норвежской стороне 52 истребителей F-35. Сумма сделки составит $10 млрд.

В ноябре 2017 года норвежские военные специалисты сообщили о том, что поступившие на вооружение истребители F-35 автоматически передают секретные данные американской стороне. Информация поступает на серверы компании Lockheed Martin в штате Техас.

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