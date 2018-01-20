Дюссельдорф, Германия, 20 января, 2018, 05:48 — ИА Регнум. Пассажирский самолет успешно приземлился в аэропорту немецкого Дюссельдорфа в условиях ураганного ветра. Запись посадки доступна для просмотра в YouTube.

Anna Zvereva Самолёт Bombardier Dash 8 Q400

Как отмечено в описании, самолет Bombardier Dash 8 Q400 авиакомпании Eurowings прибыл из Болоньи. Экипаж оказался в экстремальных условиях — порывы ветра в районе воздушной гавани достигали 110 км/ч. Самолет зашел на взлетно-посадочную полосу, постоянно раскачиваясь.

Автор ролика отметил «высочайшее мастерство» пилотов и пояснил, что лайнер приземлился с первой попытки. В комментариях пользователи также выразили восхищение действиями экипажа и написали, что летчиков стоит наградить.

По данным немецкого телеканала Oe24, летчики в сложной ситуации отключили автопилот. Администрация аэропорта отменила 37 рейсов, при этом некоторым экипажам посадку разрешили. Приземлиться с первого раза получилось не у всех — самолеты уходили на второй круг.

Ранее Германию накрыл штормовой циклон «Фредерике», позднее переросший в ураган. 18 января в стране объявили красный уровень погодной опасности. В отдельных районах стихия повредила железнодорожные пути, тысячи жилых домов остались без электричества.

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