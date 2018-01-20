Вифлеем, Палестина, 20 января, 2018, 04:25 — ИА Регнум. Бюст Героя Советского Союза, первого космонавта Юрия Гагарина открыт в палестинском Вифлееме. Об этом сообщает пресс-служба фонда «Диалог Культур — Единый Мир».

Фонд «Диалог Культур — Единый Мир» Бронзовый бюст первого космонавта Земли

Как отметил президент фонда Руслан Байрамов, памятник является символом мира и дружбы с народом Палестины. Такие же бюсты знаменитого советского летчика-космонавта уже установлены в 30 странах мира.

Не исключено, что подобный памятный знак появится в израильском городе Нетания. Мэр Нетании Мирьям Файрберг-Икар уже выразила поддержку инициативе, пояснил Байрамов.

Бронзовый бюст Гагарина установлен в Вифлееме на площади Рождества Христова. Неподалеку находится вход в Храм Рождества, построенный над пещерой, где, по преданию, появился на свет Иисус Христос.

Памятники первому космонавту установлены во многих городах России и мира. Так, в 21 веке памятники Гагарину за рубежом появились в британском Гринвиче, американском Хьюстоне, кипрской Никосии, французском Монпелье и Черногории.

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