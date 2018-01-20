Вашингтон, 20 января, 2018, 04:02 — ИА Регнум. Соперничество стран потеснило терроризм в списке основных угроз национальной безопасности США. Это следует из рассекреченной версии новой Стратегии национальной обороны, обнародованной американским военным ведомством.

Rosgvard.ru Российские и китайские силовики на совместных учениях

В документе отмечено, что именно «стратегическое соперничество между государствами, а не терроризм» в наибольшей степени угрожает «безопасности и процветанию» американского государства. Речь идет о возрождение долгосрочной конкуренции стран, классифицированных как «ревизионистские державы».

В Пентагоне отмечают, что в мире наращивается «мировой беспорядок», ситуация с международным порядком, опирающимся на соблюдение норм права, ухудшается. Предыдущий период авторы назвали «стратегической атрофией». Теперь конкурентное преимущество США сходит на нет, отмечают они

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Напомним, в текущей редакции Стратегии национальной безопасности США, представленной в декабре 2017 года, говорится о трех крупных субъектах, способных бросить вызов США. Первая группа — «ревизионистские державы», стремящиеся к мироустройству, противоречащему американским интересам и ценностям.

Далее идут режимы-изгои, стремящиеся обладать оружием массового уничтожения и дестабилизирующие ключевые регионы, а также международные террористические группировки. Россия и Китай отнесены к первой группе угроз, Иран и КНДР — ко второй.

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