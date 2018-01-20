Санкт-Петербург, 20 января, 2018, 03:45 — ИА Регнум. Крупный пожар произошел в одном из корпусов Санкт-Петербургского военно-морского института. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв метров, сообщает 20 января пресс-служба регионального главка МЧС.

Екатерина Борисова Здание Санкт-Петербургского военно-морского института

Информация о пожаре поступила в экстренные службы в 00:45. Спустя пять минут к дому 17 на набережной Лейтенанта Шмидта прибыло первое пожарное подразделение.

Пламя охватило четвертый этаж и обрешетку кровли четырехэтажного нежилого здания. Отмечается, что здание имеет III степень огнестойкости и в настоящее время находится на ремонте.

В 00:55 ранг пожара был повышен до третьего. В 01:50 на место прибыла передвижная химико-радиометрическая лаборатория Комитета по вопросам законности и правопорядка, специалисты приступили к замерам.

В 03:05 пожар был локализован. Данных о пострадавших нет. К борьбе с огнем привлечены 152 человека и 36 единиц техники.

Отметим, что Санкт-Петербургский военно-морской институт — старейшее учебное заведение города, действующее с 1701 года. Корпус, где произошел пожар, учреждение занимает с середины 18 века.