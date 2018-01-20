Грозный, 20 января, 2018, 03:21 — ИА Регнум. Лидеру всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александру Залдостанову (Хирургу) вручена высшая награда Чечни — орден имени Ахмата Кадырова. Об этом на своей станице в социальной сети Mylistory сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

Kremlin.ru Александр Залдостанов

Чеченский лидер отметил, что указ о награждении Хирурга орденом порадует всех российских байкеров и многочисленных друзей Залдостанова, которому 19 января исполнилось 55 лет. Награду байкеру вручили депутат Госдумы Адам Делимханов («Единая Россия») и председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

Кадыров отметил, что Хирург первым оказывается там, где трудно, где «во всеуслышание нужно выразить свое мнение» и «продемонстрировать истинную любовь к Отечеству».

Он также признался, что много лет дружит с юбиляром и иногда гоняет вместе с членами мотоклуба по дорогам Чечни.

Орден имени Ахмата Кадырова учрежден в память о первом президенте Чечни, погибшем в результате теракта в Грозном 9 мая 2004 года. Награда вручается за выдающиеся заслуги перед республикой. Материалом для ордена служит золото 750 пробы, лицевую часть колодки украшают рубины, бриллианты и сапфиры.

Читайте также: Байкеры показали себя на Дворцовой и поздравили президента