Москва, 20 января, 2018, 03:04 — ИА Регнум. В поддержку кандидата на пост президента России Владимира Путина собрано более 1,5 млн подписей, подписная кампания завершится 22 января. Об этом сообщил журналистам сопредседатель избирательного штаба Сергей Когогин.

rafabordes Сбор подписей

По данным на 19 января число собранных подписей составляет 1 млн 503 тыс. 781 подпись. Таким образом, в течение двух недель удалось собрать в пять раз больше подписей, чем требуется по закону, пояснил он.

Подписи, собранные в 76 регионах страны, переданы на проверку. 40% подписей уже проверены.

«Могу сказать, что это поистине всенародная поддержка, очень активно шла подписная кампания, многие приходили семьями», — отметил Когогин на брифинге.

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Штаб принял решение остановить подписную кампанию 22 января. Все точки сбора в этот день прекратят работу.

Когогин заключил, что цель подписной кампании достигнута — значительная часть населения поддерживает кандидата. В отдельных случаях сбор подписей был активизирован за счет административных мер. Такие подписи, полученные за счет излишнего рвения отдельных участников, исключены из общего числа.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря президент России Владимир Путин объявил о намерении баллотироваться на очередной срок в качестве самовыдвиженца. По закону для допуска к выборам таким кандидатам необходимо собрать 300 тыс. подписей населения.

28 декабря Центризбирком позволил Путину открыть специальный счет для формирования избирательного фонда, то есть официально приступить к кампании и сбору подписей в свою поддержку.

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