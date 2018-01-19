Пожар в Военно-морской академии в Петербурге ликвидирован
Санкт-Петербург, 20 января, 2018, 02:32 — ИА Регнум. Пожарные Петербурга ликвидировали возгорание в районе 11−12-й линий Васильевского острова, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» в ночь на 20 января.
«На месте работали четыре-пять пожарных расчетов. О пострадавших во время инцидента не сообщается», — отмечает источник.
Напомним, по данным жителей Василеостровского района, огонь вспыхнул на территории комплекса исторических зданий Военно-морского института — бывшего Морского корпуса Петра Великого на набережной Лейтенанта Шмидта, 17.
Курсантов института ВМФ, который сейчас называется «Военно-морская академия», пожар разбудил посреди ночи: казармы находятся неподалеку от учебного здания.
Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM свидетели происшествия, «горело то же помещение, что и два года назад» : в одном из корпусов во дворе академии вспыхнула классная комната на четвертом этаже и чердак.
По имеющимся данным, никто из курсантов не пострадал, так как все парни во время ЧП находились в общежитии.
Заметим, в 2015 году воскресным вечером 11 октября пожар вспыхнул также на четвертом этаже учебного здания, там загорелась обстановка в учительской, площадью 30 кв. метров, и деревянные конструкции чердака на площади 250 кв. метров. В тот раз жертв и пострадавших не было.