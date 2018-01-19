Рим, 20 января, 2018, 02:29 — ИА Регнум. Жительница Италии перед смертью завещала своему коту €30 тыс. Об этом сообщает итальянская газета La Stampa.

Цитата из м/ф «Возвращение блудного попугая». Реж. Александр Давыдов. 1987. СССР Довольный кот

Женщина, проживавшая в городе Сачиле области Фриули-Венеция-Джулия, ушла из жизни в середине января. В ее завещании говорится, что кот по кличке Джерри должен получить крупную сумму.

При жизни итальянка признавалась близким, что питомец — самое важное для нее существо. В случае болезни кота родственники покойной должны будут приложить все усилия для его излечения, включая продажу ювелирных изделий и других ценных вещей.

Дочь владелицы кота подтвердила, что Джерри был любимцем женщины, более того, она любила его сильнее, чем своих детей. Родным остается только уважать ее последнюю волю.

Отмечается, что кот уже «распоряжается» своим наследством. Четыре лежанки обеспечивают ему комфорт, а основу рациона животного составляют креветки.