Вашингтон, 20 января, 2018, 02:13 — ИА Регнум. Полноценная встреча президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Петром Порошенко в рамках форума в Давосе не предполагается. Вместе с тем контакты лидеров на полях форума не исключены, сообщил представитель Белого дома.

(сс) ВАДИМ ЧУПРИНА Президент Украины Петр Порошенко

«Такая встреча не запланирована, но лидеры могут встретиться друг с другом на одном из мероприятий», — отметил сотрудник администрации главы США в беседе с ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал переговоры Порошенко и Трампа в Давосе. Он подчеркнул, что американский и украинский лидеры «будут разговаривать как два президента» и пояснил, что «очень чувствительные вопросы» не обсуждаются «в каком-то очень общем» формате.

Всеобщий экономический форум пройдет в Давосе с 23 по 26 января и будет посвящен четвертой промышленной революции. Дональд Трамп, как ранее уточнили в Белом доме, намерен продвигать политику, направленную на укрепление американского бизнеса.