Киев, 20 января, 2018, 01:59 — ИА Регнум. Президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп встретятся в швейцарском Давосе в рамках Всемирного экономического форума. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в эфире телеканала «Интер».

UTR News Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Говоря о рабочем графике украинского лидера, Климкин подчеркнул, что президент, несомненно, «будет разговаривать» с главой США. Уточняя характер встречи, министр отметил, что Порошенко и Трамп «будут разговаривать как два президента».

Климкин опроверг предположение о том, что беседа лидеров может пройти в формате общей встречи. По его словам, смысла в такого рода общении нет, ведь «очень чувствительные вопросы» не обсуждаются «в каком-то очень общем» формате.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный экономический форум откроется в Давосе 23 января и продлится четыре дня. В 2018 году основной его темой станет четвертая промышленная революция.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Дональд Трамп рассчитывает в рамках форума продвигать политику, «направленную на укрепление американского бизнеса, американских предприятий и американских рабочих».

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