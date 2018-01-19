Санкт-Петербург, 20 января, 2018, 01:36 — ИА Регнум. Серьезный пожар на Васильевском острове потревожил петербуржцев в ночь на субботу, 20 января. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, из-за запаха гари и дыма невозможно открыть окна практически на всем острове, гарь чувствуется на улице Нахимова, улице Кораблестроителей и даже достигает побережья Финского залива.

Https://vk.com/spb_today Пожар на Васильевском острове Петербурга (фото группы «ДТП и ЧП")

По словам свидетелей, источником дыма и гари является либо здание Военно-морского института, либо пожар во дворах учебного заведения — бывшего Военно-морского училища им. Фрунзе, расположенного в историческом Морском корпусе Петра Великого на набережной Лейтенанта Шмидта, 17.

Один из курсантов сначала опубликовал видео пожара, но затем удалил его из соцсети. Свидетели заявляют, будто сначала слышали фейерверки, после чего начался пожар около 00:30 мск.

«Дым валит со всех щелей, очень много пожарных машин», — сообщают петербуржцы. На данный момент ГУ МЧС по Санкт-Петербургу еще не сообщило о происшествии.

Жители Васильевского острова утверждают, что не могут открыть окна, так как тут же «задыхаются».

"Горит, похоже, и правда внутри (инистута им. Фрунзе), двери открыты настежь. Очень много пожарных расчетов», — заявил петербуржец Алексей.

По словам очевидцев, скорее всего, пострадавших нет. «Скорая так стоит, медики курят, в здании, думаю, никого не было», — добавляет местный житель Михаил.

Также появились сообщения, что в здании горит четвертый этаж и чердак.

Отметим что, 11 октября 2015 года в Морском корпусе Петра Великого — Санкт-Петербургском военно-морском институте уже был пожар. Тогда на четвертом этаже загорелась обстановка в учительской комнате и деревянные конструкции чердака на площади 250 кв. метров. Погибших и пострадавших не было.