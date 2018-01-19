Нью-Йорк, США, 20 января, 2018, 00:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что сообщения в турецких СМИ о том, что российские военные якобы покинули сирийский населенный пункт Африн, в районе которого турецкая армия планирует провести наступление на формирования сирийских курдов, были опровергнуты. Соответствующее заявление Лавров сделал сегодня, 19 января, на пресс-конференции в штаб-квартире Организации Объединённых Наций.

Минобороны России Сирия

«Эти сообщения потом были опровергнуты», — сказал Лавров, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения в турецких СМИ о том, что российские военные якобы покинули сирийский населенный пункт Африн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, турецкое информационное агентство Anadolu распространило информацию со ссылкой на свои источники о том, что отряды российских военных якобы покидают сирийский населенный пункт Африн.

Также сегодня стало известно, что турецкая артиллерия не менее 10 раз совершала обстрел позиций сирийских курдов в районе Африна. Артиллерийский огонь велся из приграничной провинции Хатай, сообщает телеканал Habertürk.