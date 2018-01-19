Мадрид, 20 января, 2018, 00:25 — ИА Регнум. Глава пограничного агентства ЕС Frontex Фабрис Леггери сообщил, что за год удвоилось число беженцев из Африки, предпочитающих перебираться в Европу по морю в Испанию, 19 января сообщает агентство Associated Press.

«Это плохие новости для западного Средиземноморья», — сообщил Леггери журналистам.

Так, если в 2016 году в Испанию с севера Африки переправился 10 231 мигрант, то в 2017 году переправились 22 880 мигрантов.

При этом на «магистральном» маршруте из Ливии в Италию число мигрантов падает — благодаря более активным действиям береговой охраны Италии и Ливии и возвращения беженцев из моря на африканское побережью.

По информации МОМ, в 2017 году из Ливии в Италию прибыло 119 тыс. беженцев. Это примерно на треть меньше количества беженцев из Африки в 2016 году.

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