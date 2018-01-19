Париж, 20 января, 2018, 00:12 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном выразила оптимизм в связи с предстоящим голосованием СДПГ по вопросу коалиции в бундестаге, 19 января сообщает агентство Associated Press.

Bundeskanzlerin.de Макрон и Меркель

Меркель сказала французскому президенту, что полна надежды на то, что партийный съезд социал-демократов «даст зеленый свет… переговорам по коалиции».

«Я оптимистично подхожу к этому вопросу», — отметила Меркель.

Тем не менее, госпожа канцлер уточнила, что решение о необходимости переговоров должно стать «независимым решением социал-демократов».

Напомним, в настоящий момент в партии социал-демократов продолжается внутренняя дискуссия о необходимости продолжения переговоров с блоком Меркель о коалициив бундестаге, без которой невозможно конституционное правительство.

В случае, если партия скажет «нет», — а это вполне возможно, учитывая радикальное неприятие переговоров со стороны молодежи СДПГ и крупных региональных отделений — в Германии могут быть назначены новые выборы в бундестаг.