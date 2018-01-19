Тель-Авив, Израиль, 19 января, 2018, 23:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ближайшее время назначит нового посла в Иорданию, 19 января сообщает агентство Associated Press.

Tiia Monto Флаг Израиля

Возвращение посольства в Амман стало возможно после извинений Израиля за убийство двух граждан Иордании сотрудником израильского посольства и обещания расследовать инцидент.

Напомним, в июле 2016 года двое граждан Иордании были застрелены в посольстве Израиля в Аммане. Убийство было совершено охранником посольства.

После того, как охранник вывезен в Израиль сотрудниками посольства и был встречен на родине как «герой», Иордания разорвала дипотношения с Израилем.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января правительство Израиля впервые принесло извинения за инцидент и пообещало принять «юридические шаги» в отношении охранника посольства. Иордания приняла извинения.