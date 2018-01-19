Берлин, 19 января, 2018, 23:00 — ИА Регнум. Пердседатель бундестага ФРГ Вольфганг Шойбле оптимистично настроен в отношении любого исхода переговоров о коалиции между СДПГ и ХДС/ХСС, 19 января сообщает Reuters.

Бундестаг

По его словам, и коалиция — «хорошо», и крах переговоров о коалиции в бундестаге — «не катастрофа».

«Если это сработает — хорошо. Если не сработает, то это тоже не катастрофа», — заявил Шойбле журналистам.

Бывший министр финансов и действующий председатель бундестага пояснил, что «есть другие способы» сохранить политическую стабильность страны, даже если избрать новое правительство не удастся, а выборы в бундестаг придется повторять.

Напомним, с момента выборов в бундестаг блок ХДС/ХСС канцлера Ангелы Меркель так и не смог договориться с остальными партиями о коалиции, которая необходима для формирования конституционного правительства.

В настоящий момент «последний шанс» Меркель на коалицию на грани срыва — запланированные переговоры с социал-демократами может сорвать молодежь и региональные отделения СДПГ.