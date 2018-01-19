Москва, 19 января, 2018, 22:50 — ИА Регнум. На реализацию проекта создания и развития системы спутниковой связи в Арктике потребуется 62,6 млрд рублей. Об этом 19 января сообщил глава Россвязи Олег Духовницкий в интервью ТАСС.

М. Иванов Национальный парк «Русская Арктика» Айсберг

Создание системы связи в Арктике и других регионах предусмотрено проектом концепции федеральной целевой программы по совершенствованию спутниковой группировки космических аппаратов связи гражданского назначения на 2017−2025 годы.

Как сообщил Духовницкий, общий объём финансирования программы составляет 132,08 млрд рублей, из которых 75,76 млрд составят бюджетные средства и 56,32 млрд — внебюджетные источники.

На саму систему спутниковой связи, по его словам, предусмотрено 58,8 млрд рублей из федерального бюджета и 3,8 млрд рублей из внебюджетных источников.

Проект предусматривает запуск и использование пяти космических аппаратов на геостационарной орбите, а также пяти спутников «Экспресс-РВ» на высокоэллиптических орбитах, что позволит обеспечить в Арктической зоне устойчивую телефонную связь, доступ в интернет, видеонаблюдение, телеконференцсвязь, приём теле‑ и радиопрограмм.

Как передавало ИА REGNUM , Минкомсвязи считает технологии спутниковой связи наиболее предпочтительными для труднодоступных и малонаселённых частей Арктической зоны.

На сегодняшний день российская орбитальная группировка космических аппаратов охватывает практически всю территорию страны, однако геостационарные установки обеспечивают надежную связь только до 76 градуса северной широты. Спутники на высокой эллиптической орбите позволят решить проблему со связью на высокоширотных территориях.

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