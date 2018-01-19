Великий Новгород, 19 января, 2018, 22:34 — ИА Регнум. Новгородский инженер, начальник отдела инновационных разработок НПО «Квант» Станислав Муравьев разработал высокотехнологичный бионический протез руки, который в 10 раз дешевле западных аналогов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, с разработкой сегодня, 19 января, в ходе рабочего визита в Новгородскую область познакомился министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Ольга Ларина ИА REGNUM Высокотехнологические бионические протезы, разработанные Станиславом Муравьевым

Станислав Муравьев отметил, что самые совершенные из существующих на сегодняшний день протезов — высокотехнологичные бионические протезы — очень дороги: их стоимость достигает 2−3 млн рублей, а отечественные решения находятся либо в стадии разработок, либо являются копиями устаревших иностранных моделей.

Муравьев поставил задачу разработать «недорогой и достаточно функциональный протез, не уступающий западным аналогам» и создал модель стоимостью от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, которая позволяет не только брать предметы (например, шариковую ручку), но даже пользоваться компьютерной мышью или опрыскивать цветы из пульверизатора — всего доступно 11 разных действий.

Министру Топилину использование такого протеза продемонстрировала доброволец Татьяна, у которой врождённый порок развития кисти и пальцев. Ещё одним добровольцем станет 23-летний военнослужащий, который лишился руки в процессе несения службы.

«Этот сегмент, мне кажется, очень перспективный. Понятно, что технологии развиваются. Здесь главное — не сделать так, чтобы это было хуже зарубежных аналогов. Мне кажется, что наши специалисты — и руки, и мозги — могут сделать так, что это будет лучше», — отметил глава Минтруда РФ.

Министр выразил сожаление, что на данный момент в России производство бионических протезов находится «в зачаточном состоянии».

Отметим, что ежегодно в России около 6 тыс. человек становятся инвалидами в результате ампутации руки, при этом 57% из них это люди трудоспособного возраста.

Читайте также: В Новгородской области опробуют «проект особой заботы» о пожилых людях

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе рабочего визита в Новгородскую область Максим Топилин также принял участие в открытии нового комплекса зданий Маловишерского психоневрологического интерната «Оксочи», построенного после трагедии 2013 года, когда при пожаре ветхого деревянного корпуса интерната погибли 37 человек. Также министр провёл совещание о создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.