Санкт-Петербург, 19 января, 2018, 22:47 — ИА Регнум. В Петербурге вечером 19 января завершаются крещенские купания, в которых, по предварительным данным, уже приняли участие более 70 тысяч человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Верующий в праздник Крещения Господня

К празднику Крещения было оборудовано и открыто для омовений 24 купели в разных районах города. Некоторые из них работают сегодня до полуночи, а одна из «иорданей» в Петергофе — до трех часов ночи 20 января.

Рядом с купелями весь день дежурили спасатели, сотрудники МЧС, полицейские и медики. Ни о каких инцидентах в течение дня сведений не поступало.

Главная петербургская «иордань» традиционно установлена на Неве у Иоанновского равелина Петропавловской крепости. К ней с утра и весь день стояла очередь из нескольких сотен человек.

Около проруби были разбиты теплые палатки для переодевания, а волонтеры, организованные Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, угощали верующих горячим чаем с пирожками и сушками.

Участников крещенского купания и просто любопытствующих гостей праздника развлекали викторинами, эстафетами, танцевальными конкурсами, играми и хороводами.

Дарья Драй ИА REGNUM Согревающее угощение

Еще одна программа состоялась на городской площадке, которая была оборудована на проспекте Обуховской Обороны, у храма чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость (с грошиками)». Там для всех желающих были организованы просветительские встречи и культурная программа.

Перед гостями выступили русские народные коллективы, детская воскресная школа Александро-Свирского монастыря, хор «Подворье» Свято-Троицкого Зеленецкого мужского монастыря, хор «Северное сияние», мужской хор «Александр Невский» и другие.

У купели также работала бесплатная зона горячего питания. Для участников крещенского купания организаторы подготовили памятные сувениры — кружки и полотенца.

Дарья Драй ИА REGNUM После освежающей процедуры

Крещение Господне, или Богоявление — христианский праздник, установленный в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. В Православии праздник принадлежит к числу двунадесятых и завершает рождественские святки.