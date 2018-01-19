Уфа, 19 января, 2018, 22:12 — ИА Регнум. Традиционные крещенские купания начались в ночь с 18 на 19 января. Только за ночь в Уфе уже успели искупаться 6,75 тыс. человек, по Башкирии — более 15 тыс., сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Доменико Тинторетто. Крещение Господне. 1585

У всех официально открытых иорданей дежурили сотрудники МЧС. Первоначально планировалось оборудовать 61 место для купания, но в последний момент по настоятельным просьбам верующих были добавлены ещё 9 мест в Нуримановском, Мишкинском, Калтасинском районах и городе Благовещенске. Все купели республики были оборудованы местами обогрева, безопасными подходами и спусками и точками с горячими напитками.

В Уфе в этом году в связи с реконструкцией набережной реки Белой не стали оборудовать купель в районе Монумента Дружбы, три другие по многолетней традиции работали на реке Белая в микрорайоне Нижегородка, на озерах Солдатское и Кашкадан.

Иордань на озере Кашкадан в микрорайоне Сипайлово считается самой популярной среди уфимцев, за несколько ночных часов с 18 на 19 января там окунулось несколько тысяч взрослых и детей. Желающих искупаться не испугал даже усилившийся в ночь на Крещение мороз, в отдельных раонах температура воздуха опустилась до — 32 °C.

Далеко не все из купальщиков на Кашкадане являлись верующими, далеко не все из верующих — православными.

«Уфа — уникальный город с уникальными традициями, у нас общие огорчения и общие праздники», — отметила уфимка Гузель Габитова.

На ночное купание поклонница закаливания пришла с 11-летним сыном. Приводили и приносили к иордани даже дошкольников.

В это же время в православных храмах Уфы верующие и не только спешили запастись «крещенской водой». В некоторых местах выдачи воды образовались очереди. Церковные служащие и их помощники убеждали пришедших не торопиться, воду можно будет набирать по 22 января включительно.

Утром после праздничного богослужения состоялись крестные ходы к иорданям, где священники освятили воду. На реке Белая в районе железнодорожного моста священник из храма Нижегородки поскользнулся и упал, замочив в воде одеяние. Бдительные спасатели успели подхватить его, прежде чем он погрузился в воду сам.

Утром и днем купания продолжились, спасатели выразили готовность дежурить до 24:00, если будут желающие