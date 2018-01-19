Вашингтон, 19 января, 2018, 22:05 — ИА Регнум. Танкер, который перевозил в США крупную партию российского сжиженного газа, развернулся посреди Атлантического океана и пошел обратным курсом. Об этом сегодня, 19 января, сообщает Bloomberg.

Rama Танкер Gaselys

Сообщается, что танкер Gaselys, принадлежащий французской компании Engie, вышел из британского порта Айл-оф-Грейн и взял курс на США. Он должен был доставить российский сжиженный природный газ с «Ямала СПГ» в США, конкретно — в американский терминал Everett, расположенный рядом с Бостоном (США, штат Массачусетс). Ожидалось, что танкер прибудет к месту назначения 20 января.

Однако, согласно данным о передвижении судов в Атлантическом океане, танкер сменил курс и теперь следует в обратном направлении — в испанский порт Альхесирас.

Bloomberg отмечает, что, возможно, владельцы груза по условиям контракта не обязаны поставлять СПГ в определённый порт и вполне могут направить груз в другое место — в зависимости от ситуации на рынке. Однако условия контракта неизвестны, и подобные случаи в мировой торговле энергоносителями происходят крайне редко.

В компании Engie, которая владеет танкером Gaselys, никак не прокомментировали данную ситуацию.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что США стали закупать газ в России из-за существенного повышения цен на газ на Восточном побережье страны до $6,3 тыс. за 1 тыс. кубометров. Такой рост цен объясняется суровыми погодными условиями.