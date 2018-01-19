Москва, 19 января, 2018, 22:02 — ИА Регнум. Компания «Газпром» по дипломатическим каналам получила разрешение органов власти Турции на строительство второй нитки морского участка газопровода до побережья страны. Об этом 19 января сообщает пресс-служба компании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Gazprom.ru Алексей Миллер и генеральный директор Botas Мехмет Конук подписывают меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода «Турецкий поток». 1 декабря 2014 года

«Сегодня было получено разрешение на укладку второй нитки в Исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции. Таким образом, все необходимые разрешения со стороны правительства Турции для морской укладки газопровода «Турецкий поток» получены», — приводит пресс-служба слова председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.

Глава компании подчеркнул, что «теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 года».

Как сообщил Алексей Миллер, реализация проекта идёт в соответствии с планом одновременно на трёх участках: на берегу в России и Турции, а также в Чёрном море. На сегодняшний день на морском участке суммарно по двум ниткам уложено уже более 760 километров трубы.

«Строительство участка берегового примыкания в России близится к завершению. В Турции начались работы на строительной площадке приемного терминала», — сказал глава «Газпрома».

Напомним, «Турецкий поток» пройдет по дну Черного моря из Анапского района Краснодарского края в западную часть Турции. Первая нитка газопровода предназначена для поставок топлива турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

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