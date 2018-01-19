Великий Новгород, 19 января, 2018, 21:41 — ИА Регнум. Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин сегодня, 19 января, провёл в Великом Новгороде совещание о создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Как сообщает пресс-служба министерства, в обсуждении приняли участие представители благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость», органов исполнительной власти Новгородской, Костромской, Рязанской, Псковской, Волгоградской областей.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Министр отметил, что в перспективе население России будет более возрастным, так как растёт продолжительность жизни.

По мнению министра, в регионах нужно пересмотреть программы по долговременному уходу за пожилыми людьми: перестать ждать обращения за социальной помощью и самостоятельно выявлять проблемы населения для повышения качества социальных услуг. Новая система, по словам Топилина, связана «с особой заботой, особыми технологиями по оказанию помощи пожилым людям, людям, которые нуждаются в различных услугах государства».

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Новгородская область войдёт в число пилотных территорий. Их отбор должен быть завершён в первом квартале 2018 года.

«Нам очень важно заключить все соглашения с регионами с тем, чтобы регионы подготовили нормальные и понятные дорожные карты в соответствии с тем планом, который утвердила вице-премьер Ольга Голодец в конце прошлого года», — подчеркнул глава Минтруда.

Топилин отметил, что в регионах также должны принять решения о тарифах на услуги социального обслуживания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе рабочего визита в Новгородскую область Максим Топилин также принял участие в открытии нового комплекса зданий Маловишерского психоневрологического интерната «Оксочи». Интернат построили в селе Подгорное Маловишерского районе после трагедии 2013 года, когда в селе Лука сгорел ветхий деревянный корпус интерната, в огне погибли 37 человек.

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