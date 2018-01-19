Президент Таджикистана уволил министра финансов
Душанбе, 19 января, 2018, 21:41 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон уволил с должности министра финансов Курбониёна Карима по причине перехода на другое место работы. Документ опубликован 19 января на сайте президента республики.
Новым министром финансов назначен бывший руководитель государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Файзиддина Каххорзоду.
Отметим, в ходе заседания правительства в расширенном составе Рахмон раскритиковал бывшего министра финансов за неисполнение доходной части бюджета, нецелевое расходование средств и задержку заработных плат в нескольких городах.
Своих должностей также лишились судьи Гиссарского городского суда и суда района Рудаки — Искандарзод Дилшод и Холмуродзод Парвиз Холмурод.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 января после заседания правительства Таджикистана президент республики организовал кадровые перестановки. Вместо Каххорзоду главой госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом стал Фаррух Хамрализода.
Своих должностей также лишились председатель Счетной платы, директор Национального центра законодательства и начальник Таможенной службы.