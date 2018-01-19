Душанбе, 19 января, 2018, 21:41 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон уволил с должности министра финансов Курбониёна Карима по причине перехода на другое место работы. Документ опубликован 19 января на сайте президента республики.

Увольнение

Новым министром финансов назначен бывший руководитель государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Файзиддина Каххорзоду.

Отметим, в ходе заседания правительства в расширенном составе Рахмон раскритиковал бывшего министра финансов за неисполнение доходной части бюджета, нецелевое расходование средств и задержку заработных плат в нескольких городах.

Своих должностей также лишились судьи Гиссарского городского суда и суда района Рудаки — Искандарзод Дилшод и Холмуродзод Парвиз Холмурод.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января после заседания правительства Таджикистана президент республики организовал кадровые перестановки. Вместо Каххорзоду главой госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом стал Фаррух Хамрализода.

Своих должностей также лишились председатель Счетной платы, директор Национального центра законодательства и начальник Таможенной службы.