Киншаса, 19 января, 2018, 21:41 — ИА Регнум. Не менее десяти военных армии Конго погибли в боестолкновениях с исламистами на востоке страны за последние дни, 19 января сообщает агентство Reuters.

U.S. Air Force Солдаты угандийской армии

Совместная военная операция Конго и Уганды против повстанцев на востоке Конго началась в декабре 2017 года. В боевых действиях участвуют сотни солдат и офицеров.

Операция является ответом вооруженных сил двух африканских стран на нападение исламистов на базу миротворцев ООН в провинции Северное Киву, которое стало самым кровопролитным для международной организации за 25 лет.

Напомним, 8 декабря в Северном Киву в Конго повстанцы атаковали и захватили базу МООНСДРК. В результате четырехчасового боя погибли 15 миротворцев из Танзании и пятеро военных армии Конго. Позднее еще один миротворец ООН скончался в госпитале от ран.

Позднее миротворцы при поддержке армии Конго отбили базу у исламистов. Армия Конго и армия Уганды начали спецоперацию против группировок боевиков, устроивших нападение.

Расследование нападения, ставшего самым кровопролитным для миротворческих миссий за 25 лет, проводится под эгидой ООН. Его возглавляет российский дипломат Дмитрий Титов.