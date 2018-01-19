Баку, 19 января, 2018, 20:37 — ИА Регнум. Россия поставила Азербайджану очередную партию военной техники.

«19-го января в страну поступила очередная партия новой военной техники. Доставленная судами из России в Бакинский порт большая партия современной военной техники и боеприпасов после комплексного приема в кратчайшие сроки будет передана в распоряжение воинских частей, дислоцированных на линии фронта», — говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Уточняется, что имеющий большие огневые возможности и высокую проходимость в горных условиях данный вид военной техники был успешно применен в ходе боевых операций в апреле 2016-го года. Хотя ведомство не указывает какая именно техника была поставлена, из опубликованных фотографий становится ясно, что речь идет о бронетранспортерах БТР-82А. Согласно тем же фотографиям, количество БТР превосходит два десятка.

Минобороны Азербайджана также заявляет, что поставка в страну современной боевой техники российского производства продолжается в соответствии с планом и осуществляется согласно межправительственному соглашению.

Армения не раз на официальном уровне выражала недовольство поставками военной техники Азербайджану.

Министр обороны Армении Виген Саркисян, комментируя очередную поставку российского вооружения Азербайджану в июне 2017 г. заявил: «Я неоднократно имел возможность отвечать на этот вопрос. В наших подходах ничего не изменилось. Поставки вооружения рассматриваю негативно, по одной простой причине: Азербайджан — непредсказуемое государство, из-за отсутствия механизмов общественного контроля. Степень агрессивности Баку зависит только от внутренних проблем, которые подчас не поддаются никакому анализу. И в этой связи поставки российского, израильского или турецкого вооружения чреваты серьезной опасностью и создают новые риски, тат как трудно предугадать кто в этой стране будет принимать решения, в том числе и в ближайшем будущем».

В 2017 г. Россия поставила Азербайджану ракетные комплексы Хризантема-С, партию бронетранспортеров БТР-82А, снаряды к ТОС-1А «Солнцепек».

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