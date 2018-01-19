Вашингтон, 19 января, 2018, 20:14 — ИА Регнум. В четверг, 18 января, Индия провела успешные испытания своей самой современной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Агни-5», способной нести ядерный заряд. Данные испытания говорят о потенциальной угрозе для безопасности Китая и Пакистана, пишет Даг Цуруока в статье для Asia Times.

Antônio Milena / Agência Brasil Индийская ракета «Агни»

Территорию КНР также способны достигнуть баллистические ракеты КНДР. Однако удивительно мало внимания уделяется усилиям Китая по разработке противоракетной обороны, которая смогла бы защитить КНР от потенциальных угроз.

Один из ведущих экспертов США в области противоракетной обороны Брюс Макдональд (Bruce W. MacDonald) считает, что в ближайшие несколько лет Китай активизирует усилия по развертыванию стратегической системы противоракетной обороны. Он отмечает, что растущий ядерный потенциал Индии является более важным мотивирующим фактором, чем любые угрозы, создаваемые северокорейскими, японскими или американскими ракетами.

Yeddulas Ракета «Агни-5» на выставке вооружений

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«Китай обеспокоен ситуацией вокруг Северной Кореи, но Пекин не беспокоится о том, что Пхеньян может атаковать КНР», — заявил Макдональд.

Ряд экспертов уверены, что неопределенные намеки на то, что японское правительство также рассматривает вопрос о разработке собственных ракет, способных нести ядерный заряд, также мало беспокоят КНР.

Индия, вступившая в 2017 году в территориальное противостояние с КНР в районе плато Доклам, — это другое дело. Однако Макдональд утверждает, что проект противоракетной обороны КНР, предусмотренный для противодействия индийским ракетам, будет носить скромный характер, конечно, если Индия не предпримет неожиданных шагов.

Китай не считает необходимой разработку противоракетной обороны против американских баллистических ракет, несмотря на продолжающуюся модернизацию ракетного арсенала США. По мнению Макдональда, Пекин, скорее всего, будет и дальше придерживаться политики «сдерживания», согласно которой возможность нанесения ответного ядерного удара со стороны КНР будет удерживать США от нападения. Разрабатывая противоракетную оборону, в КНР преследуют еще одну неочевидную цель — создание противоспутникового оружия (АСАТ), считает Макдональд. Этот фактор даже перевешивает озабоченность Китая в отношении ядерного арсенала Индии.

Эксперт в области космической безопасности Джон Пайк, возглавляющий военный мозговой центр globalsecurity.org, согласен с тем, что КНР стремится разработать противоракетную оборону. По оценке Макдональда, с января 2010 года Китай как минимум три раза проводил испытания ракет-перехватчиков. Больше Макдональду не удалось найти информацию в общедоступных источниках о каких-либо дополнительных испытаниях ракет-перехватчиков.

Успешные ракетные испытания индийской «Агни-5» означают, что все крупнейшие китайские города теперь находятся в радиусе действия ядерных МБР Индии. По мнению ряда экспертов, Индия разрабатывает еще одну МБР, способную нести уже несколько боеголовок. Официальные лица Индии отказываются давать какие-либо комментарии.

Макдональд считает, что на самом деле обеспокоенность КНР в отношении ядерного потенциала Индии вызвана внутриполитическими причинами, а не реальной угрозой ядерного удара со стороны Индии. МБР Китая и Индии будут играть роль сдерживающего фактора, а не наступательного оружия. Китай заинтересован в разработке противоракетной обороны, чтобы избежать горячих внутриполитических споров на почве противоракетной уязвимости КНР, которой якобы могут воспользоваться в Индии. С другой стороны, Китай опасается, что Индия может опередить Пекин и разработать собственную противоракетную оборону.

Morgan Phoenix Радиус действия ракет «Агни»

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Помимо угроз, создаваемых Индией, Северной Кореей и Японией, и необходимости избежать внутриполитических споров, по мнению Макдональда, у Китая есть дополнительные причины для разработки собственной ПРО.

Во-первых, такие усилия обеспечили бы лучшее понимание технологий противоракетной обороны и уязвимостей противоракетной обороны потенциальных противников, таких как США и Индия.

Более того, Китай имеет небольшой ядерный ракетный арсенал по сравнению с США и Россией. Селективное использование ракет-перехватчиков помогло бы укрепить фактор ядерного сдерживания. Также КНР может использовать ракеты-перехватчики для защиты особо важных целей, включая военные объекты и критическую инфраструктуру, например, плотину «Три ущелья», которая теоретически может быть подвергнута нападению со стороны Индии.