Москва, 19 января, 2018, 19:51 — ИА Регнум. За предложением президента России Владимира Путина странам СНГ стать наблюдателями в ЕАЭС могут стоять планы по ликвидации изжившего себя объединения Содружества независимых государств, считает шеф-редактор аналитической редакции информационно-аналитического агентства ИА REGNUM Юрий Баранчик.

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«СНГ уже давно исчерпал себя не только как клуб президентов для общения, но и как переговорная площадка руководящего состава постсоветских стран. Лидеры стран и так перегружены различного рода формальными мероприятиями. Поэтому вполне логично, если один из ненужных форматов будет вообще убран за ненадобностью. Скорее всего, речь идет о закрытии формата СНГ путем приобщения его представителей к ЕАЭС даже на правах наблюдателей. Наблюдатель, кстати, это уже промежуточная стадия перед вступлением», — говорит эксперт.

Аналитик добавляет, что «свою функцию цивилизованного развода советских республик выполнил, сейчас приходит время собирать камни».

Говоря о том, какие страны — участницы СНГ заинтересованы в подобном статусе, Юрий Баранчик предполагает, что речь, возможно, идет об Узбекистане: «Это страна с крепкой экономикой и высокой численностью населения. Ее присоединение к ЕАЭС было бы весьма полезным как для самого Узбекистана, так и для организации в целом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с председательством России в органах ЕАЭС: Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии с 1 января 2018 года, Владимир Путин направил обращение главам государств — членов союза. В тексте документа среди прочего звучит предложение рассмотреть возможность сопряжения форматов СНГ и ЕАЭС.

«Полагаем целесообразным изучить возможности более глубокого сопряжения форматов Союза (ЕАЭС — ИА REGNUM ) и Содружества независимых государств, некоторые страны-участницы которого могли бы стать наблюдателями при ЕврАзЭС», — сказал президент России в обращении.